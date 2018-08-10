Берлин, 10 августа, 2018, 08:09 — ИА Регнум. 55 тысяч европейцев пострадают от забастовки пилотов ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, передает телеканал N-TV 10 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM С чемоданом

Забастовка больше всего коснется жителей Германии — 42 тыс. человек. Авиакомпания отменила уже 400 рейсов, из них 250 в Германию или из немецких аэропортов.

Как сообщало ИА REGNUM, пилоты начали суточную забастовку с 4:01 мск. Они требуют повышения заработной платы и улучшений условий труда.