Париж, 10 августа, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Франция примет около 20 мигрантов из 87 из Дарфура, региона на западе Судана, спасенных неправительственной организацией (НПО) Open Arms, объявил Елисейский дворец, сообщает Europe1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Франция примет беженцев с судна организации Open Arms, которое прибыло в четверг, 9 августа, в Альхесирас, Испания.

«В духе европейской солидарности и учитывая ситуацию в Испании, которая столкнулась с большим притоком мигрантов, Франция решила разместить некоторых мигрантов судна Open Arms, а также тех, кто недавно прибыл в Валенсию, на Мальту и Сицилию», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Open Arms, судно испанской гуманитарной НПО, которая нашла этих мигрантов рядом с границей Ливии 2 августа, в основном суданцев из региона Дарфур. Мигранты провели около 50 часов без воды на каноэ из шин.

Французское решение соответствует духу июньского Европейского совета, призывающего к согласованным и совместным действиям между государствами — членами Европейского союза.

Группа из французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства (Ofpra), которая принимает решение о статусе беженцев, изучит отдельные ситуации и определит тех, кто нуждается в защите, то есть тех, кто получит право на убежище.

Это уже четвертый раз, когда европейские страны решают «разделить» мигрантов, которые добрались до побережья Средиземного моря.

Напомним, что Париж согласился принять 52 беженцев из 233 мигрантов на корабле Lifeline, высаженных на Мальте в конце июня. Франция также предоставила право на убежище 78 беженцам из 630 мигрантов с судна Aquarius, в том числе 42 суданцам, которые получили статус беженца в начале августа.

На европейском саммите в конце июня страны ЕС с трудом договорились о возможности создания закрытых приемных центров для беженцев в Европе.