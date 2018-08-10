Глазго, Великобритания, 10 августа, 2018, 07:44 — ИА Регнум. На чемпионате Европы по водным видам спорта сборная России показала лучший результат в своей истории. Команда завоевала 39 медалей, из которых 19 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых.

Dave Dugdale Плавание

Отметим, что на счету российских пловцов 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Российские синхронистки взяли восемь золотых наград, а прыгуны в воду выиграли золото, два серебра и две бронзы.

При этом пловцы и синхронистки стали победителями в неофициальном общекомандном зачёте. При этом соревнования по плаванию в открытой воде и прыжкам в воду продолжаются.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Глазго и Эдинбурге с 2 по 12 августа.

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