Вашингтон, 10 августа, 2018, 07:44 — ИА Регнум. На голливудской аллее славы в Соединенных Штатах появилось сразу несколько звезд с именем президента США Дональда Трампа, сообщает 10 августа Fox News.

Gage Skidmore Дональд Трамп

По данным СМИ, ответственность за подобную инициативу взял консервативный уличный художник, чье имя не называется.

Напомним, ранее звезду Дональда Трампа, установленную в 2007 году, уничтожили неизвестные вандалы, после чего местные правозащитники попросили чиновников удалить ее окончательно.