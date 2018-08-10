Москва, 10 августа, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, в Москве синоптики прогнозируют очень тёплую и сухую погоду. По данным Гидрометцентра, днём воздух прогреется до +26…+28 °С. А вот ночи уже будут значительно холоднее. Столбики термометров в ближайшие несколько дней не поднимутся выше +13…+15 °С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

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При этом ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в начале следующей рабочей недели в Москву придут кратковременные дожди.

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