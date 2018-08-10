Москва, 10 августа, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В МИД РФ заинтересовались «набором» инструментов, с помощью которых США намерены «воспитать» Россию. При этом во внешнедипломатическом ведомстве сомневаются, что такие методы действительно приведут к улучшению отношений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, Трамп

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«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США», — задалась вопросом официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В качестве пояснения этого набора дипломат в своём сообщении в Facebook опубликовала более двух десятков символов, которые, по её мнению, используют США. Это летучая мышь, паук и скорпион, змея, бомба, нож и скрещенные мечи, а также ураган и гроб. При этом представитель российского дипломатического ведомства хотела бы узнать пару примеров «того, где и как этот «набор» сработал».

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10217430444742740

Напомним, ранее официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге пояснила, что санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы «заставить другие государства сесть за стол переговоров или побудить их к изменению своего поведения.

«Это единственный инструмент, который у нас есть, и он очень мощный», — добавила Науэрт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях конгресс США заявил о том, что готовит новый пакет антироссийских санкций, одним из поводов для введения которого является якобы причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом пока официально документ не опубликован. Россию предлагается признать одним из спонсоров терроризма, а также запретить российским государственным банкам расчеты в долларах США. В Вашингтоне заявили, что санкции с России будут сняты только в том случае, если Москва предоставит гарантии неприменения химоружия в дальнейшем.

В МИД РФ заявили, что никакого повода для введения санкций из-за «дела Скрипалей» у США не было, так как каких-либо свидетельств о причастности Москвы к инциденту в Солсбери нет: британская сторона дальше голословных обвинений не пошла. Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств, а также отказывается от всех предложений российской стороны о помощи в проведении всестороннего расследования произошедшего.