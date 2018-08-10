Ла-Пас, 10 августа, 2018, 07:33 — ИА Регнум. 9 августа Боливия отметила 120-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений с Россией, сообщает агентство Prensa Latina.

Герб Боливии

Российское посольство посетил министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни. Стороны обменялись поздравительными нотами. Уанакуни подчеркнул, что за годы дружбы страны подписали десятки двусторонних соглашений и ведут совместную работу в области культурного и научного сотрудничества, а также противостоят наркотрафику. Обе стороны выступают за укрепление принципа многосторонности в международных делах и за поиск коллективных ответов на текущие глобальные вызовы.

Посол России Владимир Спринчан отметил, что с приходом к власти Эво Моралеса в Боливии отношения между Москвой и Ла-Пасом развиваются в основном в двух областях — в торгово-экономической и в области взаимодействия сообществ.

С момента установления дипломатических отношений в 1898 году Боливия и Россия подписали 90 двусторонних документов в области торговли, науки, туризма, борьбы с наркотрафиком, горнодобывающей промышленности, здравоохранения, обороны и энергетики. Последний визит президента Боливии Моралеса в Москву состоялся в июне 2018 года во время чемпионата мира по футболу.

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