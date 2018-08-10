Улан-Удэ, 10 августа, 2018, 06:59 — ИА Регнум. В Верхне-Талецком лесничестве Хоринского района Бурятии главный лесничий в ходе рейдового патрулирования обнаружил незаконную рубку сосен. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), правонарушитель спилил деревья объёмом около 3 кубометров в заповедной зоне. Ущерб лесному фонду превысил 133 тысячи рублей.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Результат деятельности «чёрных лесорубов» в Бурятии

Заготовленная древесина и бензопила изъяты. В отношении «чёрного лесоруба» составлен протокол. Материалы переданы в полицию.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии «чёрных лесорубов» ловят практически ежедневно. Только за июль 2018 года в регионе выявлено более 110 незаконных рубок.