Екатеринбург, 10 августа, 2018, 06:54 — ИА Регнум. В Свердловской области после поступления информации о заболевших детях проводится проверка оздоровительного лагеря «Чайка», расположенного в Сысертском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» реж Элем Климов. 1964. СССР Подслушивают

По предварительным данным, к медикам обратились дети с признаками острой кишечной инфекции. На данный момент заболевшие изолированы и за ними ведётся медицинское наблюдение. А в оздоровительном лагере проводятся антиэпидемиологические мероприятия.

По данным местных изданий, инцидент случился 6 августа, в день начала четвёртой смены. К медикам обратились три ребёнка, сообщает издание «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Свердловской области произошло массовое отравление детей в лагере «Сосновый», который расположен в Кушвинском районе. Пострадали 62 ребёнка и двое взрослых. Работа оздоровительного лагеря была приостановлена на время проведения антиэпидемиологических мероприятий.

А в конце июля судебные приставы закрыли детский лагерь в Среднеуральске по причине неправильной организации питания детей.