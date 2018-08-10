Екатеринбург, 10 августа, 2018, 06:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подыскали новое место для строительства соборной мечети. Она будет возведена в районе Старой Сортировки, на берегу Верх-Исетского пруда, пишут местные СМИ.

В мечети

О том, что свердловские власти и представители организации «Нур-Усман» пришли к компромиссу, заявил и. о. руководителя организации Наиль Шаймарданов, сообщает издание «Новый День». Мечеть будет построена на участке по улице Строителей. Сейчас идёт подготовка эскизного проекта.

Он также добавил, что со строительством помогут Духовное управление мусульман и шейх Равиль Гайнутдин. Впрочем, пока о начале работ говорить рано. Передачу участка под эти нужды оформят лишь осенью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временная мечеть находится в центре Екатеринбурга, недалеко от места, где 24 марта была снесена недостроенная телебашня. Чиновникам свердловского мингосимущества в судах удалось добиться решения о сносе постройки. Изначально, правда, решение было в пользу общественников, но истец подал апелляцию. Теперь мечеть придётся снести.

Напомним, участок земли в центре города мусульманам отдали ещё в 2006 году. Планировалось построить соборную мечеть. Но кризис помешал этим планам. Было возведено лишь временное здание.

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