Мельбурн, Австралия, 10 августа, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Австралиец нашел на пляже несколько зубов гигансткой доисторической акулы, сообщили ученые порталу phys.org.

James St. John Зуб ископаемой акулы

Сообщается, что Филипп Мьюллали ходил по району пляжа, на котором ранее обнаруживались древние ископаемые, в 100 километрах от Мельбурна.

«Я ходил по пляжу в поисках ископаемых, обернулся и увидел нечто блестящее в булыжнике, а потом заметил торчащий на четверть зуб», — заявил он.

Он сообщил о находке ученым, которые подтвердили, что этот семисантиметровый зуб принадлежал вымершей акуле вида Carcharocles angustidens, которая проживала в океане около 25 миллионов лет назад. Такая акула могла достигать более девяти метров в в длину, что вдвое длинней большой белой акулы.

Как сообщало ИА REGNUM, палеонтологическая экспедиция, проходившая в Пермском крае, обнаружила крупный бивень трогонтериевого слона и останки костей первобытного бизона. Находки будут выставлены в Музее пермских древностей в конце 2018 года.