Сухум, 10 августа, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Приглашение приехать в Абхазию на 10-летие признания ее независимости направлено российскому президенту Владимиру Путину, заявил абхазский президент Рауль Хаджимба в интервью газете «Известия».

Kremlin.ru Владимир Путин и Рауль Хаджимба

"У Абхазии много друзей. Направлены приглашения лидерам стран, признавших нас, — сказал Хаджимба. — В частности, отправлены соответствующие письма президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также ряду представителей политического руководства РФ».

Абхазский президент отметил, что на праздник также пригласили представителей тех субъектов РФ, которые активно помогали стране в период военных действий, оказывали гуманитарную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа госдеп призвал Москву убрать свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии. По мнению Вашингтона, они должны быть отведены на рубежи, занимаемые до августа 2008 года.

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