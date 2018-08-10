Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Свой визит на Дальний Восток российский премьер Дмитрий Медведев начал с Камчатки. К его приезду любимое место отдыха камчатцев — Халактырский пляж в пригороде Петропавловска-Камчатского — оборудовали металлоискателями и закрыли для посещения с 9 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of State Металлоискатели

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На Халактырском пляже региональное управление МЧС выстроило палаточный городок: более 20 палаток, установки мобильной связи, вертолетные площадки. Всё это в считанные часы появилось там, где раньше была просто трава, сообщило ИА Кам 24.

9 августа пройти на пляж можно было только пешком. Посетителей встречали полицейские, которые предупреждали, что задерживаться в месте массового отдыха не стоит. Все подходы к пляжу оборудованы металлодетекторами.

«Пляж будет закрыт для посещений до субботы, а возможно, и до воскресенья, если кое-кому здесь понравится», — привело агентство слова служителя закона.

Однако позже официальные органы охраны порядка опровергли такие заявления, сообщив, что Халактырский пляж будет закрыт только в пятницу, 10 августа.

Жители полуострова уже отметили и положительный эффект от визита Дмитрия Медведева: дорогу до пляжа отгрейдировали.

Помимо того, что российский премьер будет гулять по пляжу исключительно в сопровождении официальных лиц и охраны, пообщаться с ним не смогут и камчатские блогеры.

Известный на полуострове блогер Владимир Ефимов обратился к пресс-секретарю Медведева Наталье Тимаковой на её странице в Фейсбук. Он попросил посодействовать в аккредитации на совещании, которое проведет глава российского правительства. На что Тимакова ответила, что это невозможно:

«Я в отпуске. К сожалению, ничем помочь не могу. Традиционно на мероприятия с участием премьера аккредитуются представители СМИ. Группы в Фейсбуке к ним не относятся».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 августа 2018 года, российский премьер Дмитрий Медведев находится на Камчатке. К визиту главы правительства власти полуострова сделали то, чего не делали годами — привели в порядок дороги. Федеральные трассы, особенно та, которая ведет к VIP-санаторию в Паратунской курортной зоне. Камчатцы полагают, что там и остановится глава правительства.

Камчатцы, живущие в районах, не примыкающих к «пути следования» кортежа Медведева, выражают в социальных сетях сожаление, что им не повезло и дороги в их кварталах так и останутся разбитыми.

Ранее Дмитрий Медведев уже бывал на Камчатке. В 2010 году, будучи президентом России, Медведев открывал Камчатский газопровод.

Год назад, также в августе, Дмитрий Медведев побывал на Сахалине и вызвал нешуточное возмущение островитян тем, что во время его визита все основные трассы острова оказались перекрыты и люди опоздали на работу.

Возмущение жителей островного региона вызвала и рыбалка премьера в компании с фигурантом уголовного дела экс-губернатора Александра ХорошавинаАнатолием Осадчим, признавшимся под протокол в даче многомиллионных взяток, которые потом не смог подтвердить.

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