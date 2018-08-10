«Быть в теме»: в Новосибирске прошёл форум для журналистов
Новосибирск, 10 августа, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Новосибирске прошёл региональный медиафорум журналистов «Инфорум». К участию в мероприятии, организованном Союзом журналистов России, приглашались журналисты, блогеры, медиаменеджеры, редакторы и руководители СМИ.
Не обошлось и без представителей власти.
Хотя в программе мероприятия значилось вступительное слово временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, от его имени участников приветствовал врио первого заместителя главы региона Юрий Петухов.
К утру 9 августа регистрация на медиафорум была закрыта из-за огромного числа желающих. Однако на самом «Инфоруме» участников было не так уж и много — зал на 400 мест, предоставленный организаторам в правительстве Новосибирской области, был заполнен лишь наполовину.
Говорили о проблемах: о том, как жить традиционным СМИ в цифровую эпоху, о постепенном исчезновении журналистских расследований. Председатель Союза журналистов Новосибирской области Андрей Чесноков отметил, что к этому могла привести правовая незащищённость авторов-аналитиков, а значит, необходимо работать в этом направлении.
«Закон о СМИ устарел, — заявила заместитель руководителя Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу Ксения Калашникова. — И мы уже стремимся к тому, чтобы его актуализировать и проводим информационные кампании, чтобы журналисты и редакторы допускали как можно меньше нарушений».
Представители различных медиаплатформ поделились своим опытом — как создать интересный контент и удержать аудиторию.
Многие представители региональных СМИ задавали вопросы федеральным и местным спикерам, а некоторые даже вступали с ними в дискуссию.
В завершении «Инфорума» выступил вице-президент Международной евразийской академии телевидения, радио и печати Кипрас Мажейка. Своё выступление он завершил советом изучать современную интернет-терминологию, чтобы быть в теме и на одном уровне с современной аудиторией.