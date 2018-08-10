Новосибирск, 10 августа, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Новосибирске прошёл региональный медиафорум журналистов «Инфорум». К участию в мероприятии, организованном Союзом журналистов России, приглашались журналисты, блогеры, медиаменеджеры, редакторы и руководители СМИ.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл «Инфорум» для журналистов и блогеров

Анна Алябьева ИА REGNUM «Инфорум» в Новосибирске проходил в здании правительства Новосибирской области

Не обошлось и без представителей власти.

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио первого заместителя главы региона Юрий Петухов

Хотя в программе мероприятия значилось вступительное слово временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, от его имени участников приветствовал врио первого заместителя главы региона Юрий Петухов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Спикеры

К утру 9 августа регистрация на медиафорум была закрыта из-за огромного числа желающих. Однако на самом «Инфоруме» участников было не так уж и много — зал на 400 мест, предоставленный организаторам в правительстве Новосибирской области, был заполнен лишь наполовину.

Анна Алябьева ИА REGNUM Гости из Томской области на «Инфоруме» в Новосибирске

Говорили о проблемах: о том, как жить традиционным СМИ в цифровую эпоху, о постепенном исчезновении журналистских расследований. Председатель Союза журналистов Новосибирской области Андрей Чесноков отметил, что к этому могла привести правовая незащищённость авторов-аналитиков, а значит, необходимо работать в этом направлении.

«Закон о СМИ устарел, — заявила заместитель руководителя Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу Ксения Калашникова. — И мы уже стремимся к тому, чтобы его актуализировать и проводим информационные кампании, чтобы журналисты и редакторы допускали как можно меньше нарушений».

Представители различных медиаплатформ поделились своим опытом — как создать интересный контент и удержать аудиторию.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники «Инфорума»

Многие представители региональных СМИ задавали вопросы федеральным и местным спикерам, а некоторые даже вступали с ними в дискуссию.

Анна Алябьева ИА REGNUM Заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров

В завершении «Инфорума» выступил вице-президент Международной евразийской академии телевидения, радио и печати Кипрас Мажейка. Своё выступление он завершил советом изучать современную интернет-терминологию, чтобы быть в теме и на одном уровне с современной аудиторией.