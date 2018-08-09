Москва, 10 августа, 2018, 01:01 — ИА Регнум. В районе Москвы Отрадное водитель рейсового автобуса сбил пешехода, находившегося на проезжей части, сообщает пресс-служба Главного управления ГИБДД столицы.

Brateevsky Автобус

Сообщается, что ДТП произошло в районе дома 14 на улице Бестужева. Пешеход находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший пешеход получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковных Мытищах водитель автобуса сбил трех пешеходов недалеко от автовокзала. Двое пострадавших с тяжелыми травмами были госпитализированы. Одной из вероятных причин ДТП называется отказ тормозов у автобуса.