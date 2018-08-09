В трех департаментах Франции из-за дождей эвакуируют местных жителей
Париж, 9 августа, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Из трех южных департаментов Франции из-за сильных ливней и их последствий эвакуируют людей, сообщает 9 августа пресс-служба МВД Франции.
(сс) George Hodan
Дождь
Эвакуация проходит в департаментах Дром, Ардеш и Гар. СМИ сообщают, что пропал без вести 70-летний руководитель детского лагеря, из которого эвакуировали 119 детей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская жандармерия начала операцию по поиску и спасению 18 туристов, после сильных дождей пропавших без вести при сплаве на каноэ по реке Ардеш.