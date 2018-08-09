Краснодар, 9 августа, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Осужденный за незаконное приобретение, хранение и ношение взрывоопасных веществ Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя в Краснодар, сообщило 9 августа «Радио Свобода».

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Как сообщил журналист, Лимешко может быть оставлен в Краснодаре, либо направлен в Кабардино-Балкарию или Саратов.

Суд назначил бывшему военнослужащего ВСУ Лимешку наказание в виде восьми лет лишения свободы. Срок начинается с 10 мая 2018 года. Суд учел как смягчающее обстоятельство — наличие малолетнего ребенка, так и отягчающее — политический мотив преступления, связанный с неприятием воссоединения России и Крыма.

Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала фотографию «голодающего» украинского террориста Олега Сенцова. На 88 день «голодовки» тот выглядит весьма здоровым.

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