Никосия, 9 августа, 2018, 22:10 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «ГСП» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Аполлон» и «Динамо» (Брест). Противостояние завершилось крпуной победой клуба из Кипра со счетом 4:0.

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В первой же атаке во втором тайме аргентинский нападающий Эмилио Зелайя открыл счет, замкнув передачу Фотиса Популиса — 1:0. Через 12 минут Зелайя оформил дубль — 2:0. На этот раз результативной передачей отметился Жуан Педру. В конце матча Саса Маркович похоронил надежды коллектива из Бреста — 3:0. Через 5 минут Александр Нойок отличился автоголом — 4:0.

Статистика команд («Аполлон»/»Динамо»)

Удары 19/4

Удары в створ ворот 10/1

Процент владения 62%/38%

Нарушения 10/16

Угловые 6/0

Стартовые составы команд на матч:

«Аполлон»: Вале, Педру, Роберж, Юсте, Василиу, Сакетти, Кириаку, Популис, Зелайя, Перейра, Сардинеро.

«Динамо»: Гутор, Кики, Нойок, Фамейе, Веретило, Залески, Нехайчик, Филипович, Юзепчук, Нивалдо, Осучукву.

Бригада арбитров: Карлуш Шистра | Нуну Перейра | Алвару Мешкита | Жоао Карлос Сантос Капела.

Желтые карточки: Филипович — 3, Веретило — 4, Фамейе — 37, Педру — 45, Залески — 55, Кики — 87.

Удаления: Залески — 66.

Голы: Зелайя 46 — 1:0, Зелайя 58 — 2:0, Маркович 87 — 3:0, Веретило (авг) 90+2 — 4:0.