Киев, 9 августа, 2018, 22:24 — ИА Регнум. По сравнению с июнем 2018 года число пересечений границы с Крымом, увеличилось на 35,76%, заявили в пресс-службе украинского министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» 9 августа на официальной странице ведомства.

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Всего в течение июля 2018 года границу Херсонской области Украины с Россией пересекли 349 528 человек и 53 276 транспортных средств.

Напомним, за первое полугодие 2018 года украинские граждане пересекли границу с Крымом 519 тыс. раз.

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