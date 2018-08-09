Киев, 9 августа, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Черноморец» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Мариуполь» и «Бордо». Противостояние завершилось волевой победой французского клуба со счетом 3:1.

Gazprom.ru Футбол

Первый гол спустя 7 минут после стартового свистка забил 24-летний украинский выдвинутый плеймейкер Дмитрий Мишнев — 1:0. Через 26 минут форвард Гаэтан Лаборде сравнял ситуацию на табло — 1:1. В следующей атаке «Бордо» смог выйти вперед благодаря Лаборде, оформившему дубль — 1:2. На 49-й минуте Аурелиен Тчуамени укрепил преимущество «Бордо» — 1:3.

Статистика команд («Мариуполь»/»Бордо»)

Удары 12/17

Удары в створ ворот 4/10

Процент владения 46%/54%

Нарушения 10/5

Угловые 4/6

Стартовые составы команд на матч:

«Мариуполь»: Худжамов, Быков, Дава, Яворский, Полегенько, Мишнев, Тищенко, Демири, Пихаленок, Чурко, Фомин.

«Бордо»: Костиль, Гаич, Кунде, Насименто, Пундже, Санкаре, Тчуамени, Плашил, Камано, Лаборде, Юссуф.

Главный арбитр матча: Иван Бебек.

Желтые карточки: Чурко — 41, Демири — 81.

Голы: Мишнев 7 — 1:0, Лаборде 33 — 1:1, Лаборде 37 — 1:2, Тчуамени 49 — 1:3.