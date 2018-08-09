Серов, Свердловская область, 9 августа, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В свердловском Серове 10 августа снова может появиться мэр. Депутаты местной думы соберутся на внеочередное заседание и выберут его из двух кандидатур.

Khabar 24 Кресло руководителя

Как пишет местная газета «Глобус», на этот пост претендуют вице-мэр Василий Сизиков и первый вице-мэр Вячеслав Семаков.

Напомним, кресло стало вакантным в конце мая. Избранная думой в 2017 году мэр ушла в отставку. Был объявлен новый конкурс. И на него заявились четыре кандидата. Первый этап конкурса все они успешно прошли, но затем двое были отсеяны.