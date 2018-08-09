Киев, 9 августа, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Две трети украинских студентов-венгров, живущих в Береговском и Виноградовском районах Закарпатья, не знают и не понимают украинского языка, заявил член правления Общества украинского языка «Просвита» Георгий Филипчук 9 августа во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

Украинский язык

"41% разговаривают просто очень слабо, не знают, не разговаривают на украинском, 12% полностью не понимают, о чем с ними говорят. Таким образом, мы имеем 63% людей, молодежи, украинских граждан, которые практически не способны общаться в украинском обществе», — подчеркнул эксперт.

Напомним, не так давно на Украине разгорелся скандал из-за назначения в правительстве Венгрии министра, ответственного за развитие Закарпатья. Многие известные деятели Украины призвали правительство страны дополнительно разместить в Закарпатье украинские войска.

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