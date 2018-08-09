Сана, 9 августа, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Число жертв авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по йеменскому городу Саада выросло до 50 погибших и 77 раненых, сообщает 9 августа Twitter Международного комитета Красного Креста (МККК).

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«Число жертв утренней атаки в Йемене дошло до 50 человек, 77 человек ранены. Из них 30 убитых и 48 раненых доставлены в больницу Эт-Талх, которую мы поддерживаем. Большинство жертв — дети. Ни один ребенок не должен расплачиваться за войны, разжигаемые взрослыми», — указано в сообщении.

Ранее МККК и телеканал «Аль-Масира» сообщали, что в результате воздушной атаки на автобус, перевозивший детей в городе Саада, погибло 47 человек. В свою очередь, коалиция через телеканал Al-Arabia заявила, что воздушный удар был нацелен на ракетные установки хуситов, контролирующих йеменский город Саада.

Как сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы регулярно обстреливают ракетами территорию Саудовской Аравии в ответ на военное вторжение в Йемен коалиции, возглавляемой саудитами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2015 года.