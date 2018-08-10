Копейск, Челябинская область, 10 августа, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Пожилая жительница города Копейска (Челябинская область) стала фигурантом уголовного дела, пытаясь нажиться на чужой забывчивости, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Ru.m.wikipedia.org Российский паспорт

Уточняется, что уголовное дело возбуждено после заявления копейчанки о том, что ей предлагают выкупить ее пропавший паспорт. Личность предприимчивого «благодетеля» была установлена за несколько часов.

«В ходе проведенных мероприятий полицейский выяснил, что потерпевшая оставила свой главный документ в одном из городских госучреждений, — пояснили в пресс-службе. — Стоявшая за ней в очереди 72-летняя женщина, увидев паспорт, решила не окликать забывчивую копейчанку, а взяла документ себе с целью получения вознаграждения за его последующий возврат».

Пенсионерка связалась с владелицей паспорта через несколько дней после инцидента. Она предложила вернуть документ в обмен на три тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа». Максимальная санкция этой части статьи составляет арест на срок до трех месяцев. С пенсионерки взята подписка о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте пенсионерка из Чебоксар забрала из-за плохого зрения чужого ребенка из детского сада. Девочка была не против.

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