«РБ Лейцпиг» подарил «Университате» минимальный шанс
Лейпциг, Германия, 9 августа, 2018, 21:28 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Университатя Крайова». Противостояние завершилось победой «быков» со счетом 3:1.
На 25-й минуте молодой французский защитник Ибраима Конате открыл счет, замкнув навес Кевина Кампля — 1:0. На 77-й минуте бразильский новичок «быков» Матеус Кунья удвоил преимущество — 2:0. Автором результативной передачи стал Юссуф Поульсен. Через 10 миинут Поульсен довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Иван Мартич подарил гостям надежду отыграться в ответной встрече — 3:1.
Статистика команд («РБ Лейпциг"/"Университатя Крайова»)
Удары 21/1
Удары в створ ворот 11/1
Процент владения 69%/31%
Нарушения 9/13
Угловые 16/1
Стартовые составы команд на матч:
«РБ Лейпциг»: Мвого, Сараччи, Орбан, Конате, Клостерманн, Ильзанкер, Брума, Демме, Кампль, Кунья, Огюстен.
«Университатя Крайова»: Пильячелли, Феррейра, Брисеаг, Келич, Донкор, Матье, Чикылдэу, Банку, Мартич, Митрицэ, Михаила.
Бригада арбитров: Павел Гиль | Сапела | Марцин Борковски | Якубик.
Желтые карточки: Орбан — 30.
Голы: Конате 25 — 1:0, Кунья 77 — 2:0, Поульсен 87 — 3:0, Мартич 90+4 — 3:1.