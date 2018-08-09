Челябинск, 9 августа, 2018, 21:24 — ИА Регнум. В Челябинской области до конца 2018 года из аварийного жилья переселят более 1500 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Законное-жилье.рф Аварийное жильё

Речь идёт о тех домах, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Из областного бюджета выделен 1 млрд рублей. Эти деньги распределили по муниципалитетам, в которых огромное количество таких аварийных домов. Среди получателей средств — Златоуст, Челябинск, Копейск, Троицк, Магнитогорск, Чебаркуль, Сатка и Коркино.

Всего в них расселят более 28 тыс. кв. метров. Как отмечает глава областного минстроя Виктор Тупикин, пока всё идёт по плану. На покупку жилья заключены контракты общей суммой 471,65 млн рублей. Это 47,2% той суммы, что была выделена.

За три года в регионе готовы расселить 93 тыс. кв. метров аварийного жилья. Ежегодно это потребует более 1 млрд рублей. Всего же после 1 января 2012 года аварийным было признано жильё общей площадью более 282 тыс. кв. метров. Для их расселения необходимо более 10,7 млрд рублей.

Напомним, в 2013—2017 годах на Южном Урале расселили 188,8 тыс. кв. метров. Новое жильё обрели около 12 тыс. человек из 649 домов. Расселение потребовало 6,23 млрд рублей, из которых областной бюджет выделил 3,55 млрд. Ещё 2,68 дал Фонд содействия реформированию ЖКХ.