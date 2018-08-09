Пекин, 9 августа, 2018, 21:27 — ИА Регнум. В рамках визита делегации Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана в Китай достигнута договоренность о сотрудничестве между странами в сфере спортивной медицины, сообщили 9 августа в пресс-службе НОК.

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В Китае состоялась встреча генерального секретаря национального Олимпийского комитета Узбекистана Жасура Матчанова с китайским коллегой Кекинг Сон. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества и привлечения специалистов.

Стороны договорились, что специалисты из КНР посетят Узбекистан и поделятся опытом. В частности, республику посетит советник по развитию спорта от Олимпийского комитета Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Ташкенте состоялся узбекско-японский бизнес-форум, в рамках которого стороны обсудили внедрение спортивной медицины Японии.