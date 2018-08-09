Ташкент, 9 августа, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Бюро принудительного исполнения при генеральной прокуратуре Узбекистана будет собирать платежи с населения за вывоз бытовых отходов. Об этом было сказано 9 августа в ходе совещания по вопросам охраны окружающей среды и развития системы сбора и переработки бытовых отходов под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе главы государства.

ИА REGNUM Свалка

В ходе совещания отмечалось, что за последние семь месяцев 2018 года предприятию «Тоза худуд», которое занимается вывозом мусора, удалось получить доход в размере 49 млрд сумов (412 млн рублей). До конца 2018 года в республике ожидается доведение уровня охвата населения услугами по вывозу мусора до 62%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в ходе совещания президент Узбекистана заявил, что расходы на утилизацию отходов должны брать на себя предприятия-производители.