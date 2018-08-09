Киев, 9 августа, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Бывшие члены батальона МВД Украины «Торнадо» захватили один из блоков в Лукьяновском следственном изоляторе, сообщило 9 августа издание Insider.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

Бунтовщики вооружились ножами и молотками, но спецназ подавил беспорядки.

Также у стен СИЗО произошла стычка между правоохранителями и группой поддержки бывших участников войны в Донбассе, которые пытались помешать вывозу боевиков с территории СИЗО. В итоге три автозака, окруженные спецназом, беспрепятственно покинули двор тюрьмы.

Напомним, члены батальона МВД «Торнадо» прославились изуверской жестокостью по отношению к гражданскому населению ЛНР.

Украинский суд признал восемь членов банды виновными в ряде тяжких преступлений, таких как убийства, похищения, изнасилования, и приговорил к длительным срокам заключения.

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