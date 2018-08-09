Салехард, 9 августа, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, состоялся запуск второй очереди завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в поселке Сабетта, расположенном на восточном берегу полуострова Ямал (возле Обской губы Карского моря). В церемонии участвовали глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава НОВАТЭК Леонид Михельсон, замминистра энергетики Алексей Текслер, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и гендиректор «Ямала СПГ» Евгений Кот.

Http://правительство.янао.рф Досрочно запущена вторая очередь завода «Ямал СПГ» в Сабетте

Всего «Ямал СПГ» состоит из трех линий мощностью по 5,5 млн т СПГ в год, инвестиции в проект оцениваются в $27 млрд. Мажоритарным акционером «Ямал СПГ» является НОВАТЭК (50,1%), французская Total и китайская CNPC владеют по 20%, остальное (9,9% акций) принадлежит китайскому инвестиционному фонду Silk Road Fund.

Практика показала, что сжиженный природный газ, который добывается на Южно-Тамбрейском месторождении в ЯНАО, конкурентоспособен в любой точке мира. «Ямал СПГ» поставляет сжиженный природный газ в Великобританию, Голландию, Испанию, Китай, Канаду и США — список стран растет с каждым днем. Но приоритет для проекта — рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. После запуска первой очереди проекта 96% газа было законтрактовано именно за потребителями из Азии.

Первый завод НОВАТЭКа по производству сжиженного газа пользуется вниманием не только руководства ЯНАО, но и первых лиц государства. 8 декабря 2017 года на запуск первой очереди проекта на Ямал прилетал президент Владимир Путин.

Запуск второй линии состоялся примерно на три месяца раньше запланированного срока (первоначальной датой был заявлен конец 2018 года). В этом плане «Ямал СПГ» — проект уникальный. Традиционно подобные проекты задерживаются с запуском на несколько лет. На Ямале же третью линию также обещают запустить минимум на полгода раньше первоначальных планов.

Ранее на перспективные варианты транспортировки газа обращал свое внимание президент Владимир Путин.

«Сабетта — это комплексный проект, который потребует участия предприятий из разных отраслей нашей промышленности. Нам потребуются танкеры, газовозы, суда ледового класса. И желательно все это должно быть российского производства. А если смотреть шире, то строительство нового ямальского порта — часть большой работы по возрождению Северного морского пути», — говорил президент еще в 2011 году.

Сегодня продукция успешно транспортируется в другие страны с помощью танкеров по указанному Северному морскому пути. Например, две недели назад впервые в истории два танкера с грузом СПГ прошли без ледокольной поддержки из Сабетты в Китай. Теперь стоит задача наладить бесперебойную доставку сжиженного газа потребителям — НОВАТЭК просит ускориться поставщиков газовозов, поскольку для северных морей нужны специальные танкеры класса Arc7.

В ходе запуска второй очереди «Ямал СПГ» Дмитрий Артюхов провел встречу с Леонидом Михельсоном. На встрече было подписано дополнительное соглашение о двустороннем сотрудничестве в целях социально-экономического развития Ямала. Важными пунктами документа стали поддержка коренных малочисленных народов Севера, содействие развитию детского спорта и финансирование мероприятий и учреждений в сфере дошкольного образования Тазовского района.

«Завод «Ямал СПГ» — очень значимый объект, в том числе и для всей страны. Компания всегда внимательно относится к социальным вопросам, которые реализуются в округе. Важно, что акцент в подписанном сегодня соглашении сделан на социальном развитии Тазовского района, куда компания уже пришла», — отметил Дмитрий Артюхов.

Полученные Ямалом в рамках соглашения средства в этом году пойдут на улучшение жилищных условий местных тундровиков. Благодаря «Новатэку» жители получат технику для поддержания традиционной хозяйственной деятельности: мини-электростанции, снегоходы, лодочные моторы и прочие необходимые для жителей Крайнего Севера технические новинки.

Президент Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного круга 29 мая 2018 года. Несмотря на достаточно молодой возраст, глава региона известен на Ямале. А главное, что, занимаясь экономикой региона, он сумел продемонстрировать серьезные успехи. За тот срок, который Артюхов находится на посту, он уже успел наладить контакты с руководителями крупнейших добывающих компаний (главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном), главой РЖД Олегом Белозеровым, председателем правительства Дмитрием Медведевым. На всех встречах обсуждались проекты, которые позволят ЯНАО сохранить лидирующие позиции в экономике России.

Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, считает, что «очень важно с самого начала на новой должности показать, на что ты способен. Дмитрий Артюхов весьма заметен среди всех исполняющих обязанности губернатора — проекты на Ямале, которые он заявляет и начинает реализовывать, имеют не региональное, а федеральное значение».