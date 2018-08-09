Астана, 9 августа, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Антимонопольное ведомство Казахстана выявило картельный сговор оптовых продавцов угля в Восточно-Казахстанской области, сообщили 9 августа в пресс-службе комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Расследование нарушения законодательства Казахстана в области защиты конкуренции прошло в отношении пяти компаний: ТОО «Восток УгольПром», ТОО «Компания Тауасар», ТОО «Жигер-СТ», ТОО «ТК Багира», ТОО «ХалыкКомир».

В антимонопольном ведомстве установили, что вышеперечисленные компании при подаче заявок на биржевые торги заключили соглашение относительно цены на уголь.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Туркестанской области Казахстана был выявлен картель из семи компаний, которые организовали оптовую продажу бензина марки АИ-92 по заранее согласованным ценам.