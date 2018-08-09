Киев, 9 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Украина может не получить очередные кредиты от Международного валютного фонда до окончания украинских избирательных кампаний. Это связано с нежеланием Киева выполнять ранее утвержденную программу и отсутствием нового соглашения. Об этом 9 августа в эфире телеканала NewsONE заявил экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Он сообщил, что до конца 2018 года дефицит госбюджета Украины превысит ранее запланированные 3 млрд долл.

«Если дефицит госбюджета по результатам этого года будет в районе 3 млрд долл, о чём было известно ещё в декабре прошлого года, когда депутаты голосовали за бюджет, который подавал им кабинет министров. К слову сказать, дефицит государственного бюджета будет выше 3 млрд долл. Он должен быть профинансирован. Вы можете его финансировать как угодно — за счет внешних или внутренних заимствований. Что, к слову сказать, сегодня активно делает украинское правительство. Прошлые две недели шло активное размещение облигаций внутреннего госзайма», — напомнил Устенко.

Эксперт считает, что сегодня финансовая устойчивость Киева в руках МВФ.

«Финансовая устойчивость страны Украины действительно зависит от денег Международного валютного фонда. Но речь идёт о краткосрочной перспективе, потому что есть внутренняя стабильность. Она связана с инфляцией, дефицитом государственного бюджета. Есть внешняя стабильность, она связана с курсовой стабильностью в стране. И то, и то зависит от того, есть ли у вас деньги или нет», — подытожил Устенко.

Как сообщалось, ранее источник украинского издания Апостроф проинформировал, что МВФ якобы смягчил свою позицию по выделению Украине кредита. По данным издания, на позицию МВФ повлияло давление ключевого донора — США. По словам собеседника, американцы сочли, что требование МВФ об одномоментном повышении цен на газ для населения Украины может повлечь за собой реванш пророссийских сил на предстоящих выборах 2019 года. По их оценкам, пророссийские силы могут воспользоваться резким повышением цен на газ в качестве решающего аргумента в избирательной кампании.

Напомним, ранее МВФ требовал повышения цен на газ для населения в пределах 60%. Украинское правительство заблокировало повышение цен на газ для населения. По состоянию на август 2018 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн. (257 долл.) за 1000 куб. м.