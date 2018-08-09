Ташкент, 9 августа, 2018, 19:02 — ИА Регнум. В Узбекистане расходы на утилизацию отходов должны брать на себя предприятия-производители, заявил 9 августа президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по вопросам охраны окружающей среды и развития системы сбора и переработки бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

(сс) vkingxl Свалка

Президент дал указания по обновлению базы управлений благоустройства, а также по приведению полигонов отходов в соответствии с нормативными документами. Кроме того, в ходе совещания отмечалась необходимость создания законопроекта, предусматривающего механизмы привлечения к ответственности за загрязнение территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа итальянская компания Waste to energy предложила администрации Ташкента построить в городе завод по утилизации мусора, который будет генерировать тепловую и электрическую энергию.