Уфа, 9 августа, 2018, 18:49 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Нефтяник» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Уфа» и «Прогресс Нидеркорн». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! 1954

Единственный мяч на 38-й минуте матча забил нигерийский скоростной форвард Сильвестр Игбун — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Каталин Карп. На 63-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество с передачи Игбуна — 2:0. В конце матча Оливер Тилл вернул «Прогресс» в игру — 2:1.

Статистика команд («Уфа» / «Прогресс Нидеркорн»)

Удары 15/10

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения 52%/48%

Нарушения 9/7

Угловые 5/4

Для прохода в следующий раунд «Уфе» достаточно не проиграть в ответном матче с «Прогрессом» из Нидеркорна.

Стартовые составы команд на матч:

«Уфа»: Беленов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Йокич, Салатич, Карп, Ванек, Живоглядов, Игбун, Обляков.

«Прогресс Нидеркорн»: Флаусс, Гоброн, Да Граса, Халл, Маркеш, Де Альмеида, Тилл, Франсуаз, Муч, Карайе, Карапетян.

Бригада арбитров: Стефан Клосснер | М. Цюрхер |Жи-Ивес Вичт | Урс Шнайдер.

Желтые карточки: Холл — 23, Салатич — 45+1, Муч — 58, Гоброн — 71, Мартинс — 87.

Голы: Игбун 38 — 1:0, Обляков 63 — 2:0, Тилл 80 — 2:1.