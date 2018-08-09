«Уфа» одолела «Прогресс» в матче Лиги Европы
Уфа, 9 августа, 2018, 18:49 — ИА Регнум. 9 августа на стадионе «Нефтяник» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Уфа» и «Прогресс Нидеркорн». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.
Единственный мяч на 38-й минуте матча забил нигерийский скоростной форвард Сильвестр Игбун — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Каталин Карп. На 63-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество с передачи Игбуна — 2:0. В конце матча Оливер Тилл вернул «Прогресс» в игру — 2:1.
Статистика команд («Уфа» / «Прогресс Нидеркорн»)
Удары 15/10
Удары в створ ворот 7/4
Процент владения 52%/48%
Нарушения 9/7
Угловые 5/4
Для прохода в следующий раунд «Уфе» достаточно не проиграть в ответном матче с «Прогрессом» из Нидеркорна.
Стартовые составы команд на матч:
«Уфа»: Беленов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Йокич, Салатич, Карп, Ванек, Живоглядов, Игбун, Обляков.
«Прогресс Нидеркорн»: Флаусс, Гоброн, Да Граса, Халл, Маркеш, Де Альмеида, Тилл, Франсуаз, Муч, Карайе, Карапетян.
Бригада арбитров: Стефан Клосснер | М. Цюрхер |Жи-Ивес Вичт | Урс Шнайдер.
Желтые карточки: Холл — 23, Салатич — 45+1, Муч — 58, Гоброн — 71, Мартинс — 87.
Голы: Игбун 38 — 1:0, Обляков 63 — 2:0, Тилл 80 — 2:1.