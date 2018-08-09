Симферополь, 9 августа, 2018, 18:37 — ИА Регнум. В аэропорту Симферополя встретили трехмиллионного пассажира с начала 2018 года, сообщает 9 августа министерство курортов и туризма Республики Крым.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

Пресс-служба ведомства уточняет, что трехмиллионного пассажира, прилетевшего в Крым из Калуги, лично встречал глава ведомства Вадим Волченко.

Юбилейный в 2018 году пассажир получил в подарок сертификаты на обслуживание в бизнес-зале аэропорта и на семейное посещение кинопарка.

Ведомство уточняет, что в 2018 году трехмиллионный пассажир прибыл в аэропорт Симферополя на двое суток раньше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день аэропорт Симферополя обладает самой крупной сеткой полетов в России и принимает авиарейсы с 63 воздушных направлений.