Ташкент, 9 августа, 2018, 19:31 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют отменить лицензирование для производителей натуральных виноградных вин, сообщает 9 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на председателя правления АО «Узшаробсаноат» Отабека Мустафаева.

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Производителям вин планируется предоставить право определять сроки хранения. Кроме того, им будет оказана государственная поддержка. В частности, с 2018 по 2022 год планируется реализовать 73 инвестиционных проекта на сумму $280 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу по ускоренному развитию виноградства и модернизации производства алкогольной продукции.