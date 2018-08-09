Тамбов, 9 августа, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Тамбове задержан бывший генеральный директор местного муниципального унитарного предприятия, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

По данным следствия, в 2015 году глава МУПа превысил свои полномочия, заключив договор на оказание юридических услуг на 6 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Других подробностей дела пока нет.

«8 августа судом Ленинского района принято решение о заключении под стражу подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее СМИ сообщили об аресте бывшего заместителя главы администрации Тамбова Юрия Дубовика, который до этого занимал пост главы «Тамбовинвестсервиса». В 2016 году по заявлению уволившегося гендиректора МУП и бывшего главы Воронежской коммунальной палаты Владислава Ландсберга было возбуждено уголовное дело по факту хищения у МУПа в 2014 году 818 тыс. рублей на фиктивных договорах с юридической компанией.