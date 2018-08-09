Ходжент, Таджикистан, 9 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В Таджикистане перед зданием аэропорта в Худжанде в честь 21-летия национального единства установлен постамент с самолетом Ту-134, сообщает 9 августа издание Asia-Plus.

Почтовая марка. Ту-134. 1965

Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Худжанда» Курбони Алимардона отметил, что постамент является данью уважения конструкторскому бюро имени Туполева. Ту-134 впервые приземлился в аэропорту Худжанда в 1973 году.

Отметим, в настоящее время в Худжанде продолжает строительство нового здания терминала, которое позволит увеличить пропускную способность аэропорта в несколько раз.

Напомним, самолет Ту-134 был разработан конструкторским бюро Туполева в 60-х годах и выпускался в Харькове до 1984 года.

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