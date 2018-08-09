Севастополь, 9 августа, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило новые показатели прожиточного минимума за второй квартал 2018 года. Решение принято на очередном заседании 9 августа. Как сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, в расчёте на душу населения он теперь составит 10 тыс. 099 рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Для трудоспособного населения — 10 тыс. 782 рубля. Для детей — 10 тыс. 766 рублей, а для пенсионеров — 8 тыс. 267 рублей», — отметил специалист.

По его словам, по сравнению с показателями первого квартала 2018 года, прожиточный минимум для пенсионеров вырос на 3,6%, а для детей — на 4,1%.

Напомним, в феврале 2018 года правительство Севастополя снизило величину прожиточного минимума для основных социально-демографических групп граждан за четвертый квартал 2017 года на 5%.