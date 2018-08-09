Москва, 9 августа, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Всё, что делается на российской территории, делается открыто и не направлено на дестабилизацию отношений с соседями, заявила 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на протест Японии в связи с размещением российских истребителей Су-35С на российских южных Курилах.

Vitaly V. Kuzmin Су-35С

Она подчеркнула, что эти действия предприняты в русле «оборонной и внешней политики России, которая не является агрессивной, которая не служит целям дестабилизации отношений как в двухсторонних с Японией, так и в целом в регионе».

«Всё, что происходит на территории РФ, делается открыто, об этом информируются наши коллеги, мы отвечаем на их вопросы», — сказала Мария Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония заявила протест Российской Федерации в связи с размещением на южных Курилах многоцелевых российских истребителей Су-35С.

Напомним, Япония предъявляет претензии на южнокурильские российские острова Хабомаи, Кунашир, Шикотан и Итуруп, отошедшие Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны.