Майкоп, 9 августа, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Республика Адыгея и Краснодарский край намерены совместно участвовать в реализации Стратегии пространственного развития РФ. Договоренность была достигнута по итогам рабочей встречи в Краснодаре главы Адыгеи Мурата Кумпилова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 9 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия регионов в транспортной и энергетической сфере.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«У нас одна агломерация, одно энергетическое пространство. Инфраструктурные проблемы, которые сегодня есть и в Краснодарском крае, и в Адыгее — они тоже у нас одни. Мы — два разных субъекта, но земля у нас общая. Между нашими народами исторически сложились культурные, экономические, дружеские связи. Поэтому давайте и проблемы преодолевать вместе, как настоящие друзья», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава Адыгеи подчеркнул, что между республикой и краем налажено тесное взаимодействие в образовании, культуре, социальной сфере, здравоохранении и других отраслях. В 2017 году руководители двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Есть проекты, которые интересны и для республики, и для края. Вместе с вами мы должны их отстаивать на федеральном уровне, синхронизировать все наши усилия. С Вениамином Ивановичем мы нашли полное взаимопонимание, теперь наша задача — объединить имеющиеся ресурсы для реализации составленной дорожной карты по снятию инфраструктурных ограничений, развитию единой транспортной системы», — сказал Мурат Кумпилов.

Как отмечалось, и Адыгея, и Кубань заинтересованы в участии в Стратегии пространственного развития РФ, а приоритетным проектом для обоих регионов является строительство нового четырехполосного моста через реку Кубань, который соединит п. Яблоновский и Краснодар, таким образом сняв проблему пробок на въезде в город. Другой важный для республики и края проект — строительство дальнего западного обхода Краснодара. Включение в проект участка автодороги, соединяющего трассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» и М-4 «Дон» с западным обходом Краснодара, также позволит снять напряжённость движения при подъезде к кубанской столице со стороны Адыгеи.

Отдельно обсуждались проекты в отрасли энергетики — строительство новых и реконструкция имеющихся электроподстанций, строительство магистральных газопроводов «Компрессорная станция Березанская — Славянск-на-Кубани» и «Анастасиевская — Новороссийск», которые обеспечат энергоресурсы для дальнейшего развития Краснодара и Тахтамукайского района Адыгеи.

Увеличение энергомощностей и совершенствование дорожной сети, как отмечалось на встрече, повысит не только качество жизни населения обоих регионов, но и инвестиционную привлекательность Адыгеи и Кубани, послужит развитию экономики, более эффективной реализации социальных программ.

Стороны договорились о создании общей дорожной карты для решения задач, поставленных руководством государства в рамках Стратегии пространственного развития РФ.