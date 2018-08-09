Барнаул, 9 августа, 2018, 07:26 — ИА Регнум. 4 августа в подмосковном детском санатории «Поляны» завершилась Летняя школа Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. Ее итоги были подведены во время стендовой конференции, на которой более ста юных ученых и изобретателей из различных регионов России — от Хабаровского края до Мурманской области — представили проекты, разработанные за прошедшие 3 недели. Работы алтайских ребят вошли в число наиболее ярких проектов этой научной смены.

Управление по внешним связям СГК Алтайские школьники заявили о себе на Летней школе Фонда Мельниченко и СГК

Как сообщает управление по внешним связям СГК, при поддержке фонда и СГК в Подмосковье отправились 29 алтайских школьников — из Барнаула, Бийска и Рубцовска. Уже в первые дни проведения Летней школы каждый из ее участников выбрал направление деятельности, которое было ему интересно. Физика и астрономия, химия и биохимия, программирование и робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности — диапазон исследований был широк. Результаты проделанной ребятами работы впечатляют — лучшие проекты участников Летней школы отличают серьезность подхода и оригинальность предложенных решений, а в некоторых случаях ‑ и значимость сделанных открытий.

Например, Леонид Переверзин и Игорь Сутормин из Рубцовска, проверяя ультрафиолетовые источники в районе созвездия Змееносца, открыли несколько новых переменных звёзд, среди которых есть горячие пульсирующие звезды и затменные двойные системы.

Не менее интересными оказались проекты, выполненные в секции «Физика». Проект Кирилла Тюшина (г. Бийск) и Артема Гольдштейна (г. Полысаево Кемеровской области) был посвящен изучению электромагнетизма на примере электромагнитного ускорителя масс Гаусса и определению зависимости дальности выстрела от используемых компонентов и снаряда. Исследование эффекта Зеебека позволило пятикласснику Михаилу Лисовому (г. Барнаул) рассмотреть возникновение электродвижущей силы в электрической цепи, состоящей из разнородных проводников с разными температурами, и определить термоэлектрический коэффициент веществ.

В секции «VR/AR» Дмитрий Агейков и Матвей Мурыгин (г. Барнаул) разработали уникальную мультимедийную выставку в рамках проекта «Оживающие картины», а приложение Алены Синицыной (г. Новомосковск Тульской области) и Леонида Губина (г. Барнаул) «Эрмитаж в твоей комнате» позволяет оказаться в знаменитом музее Санкт-Петербурга, не выходя из дома. Оба проекта направлены на популяризацию искусства, которое, по мнению авторов, необходимо сделать более доступным для общества.

Все авторы работ, признанных лучшими, получили призы от Фонда Андрея Мельниченко. Торжественная церемония их вручения состоялась во время официального закрытия Летней школы. Специальный приз за отлично выполненный проект по физике обыденного получил Павел Данилов (г. Бийск Алтайского края). В его проекте «Несгибаемый» исследовалась физика сгиба-разгиба сахарного пакетика.

Это лишь часть из почти ста индивидуальных и коллективных проектов, которые были выполнены участниками Летней школы Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. По мнению организаторов и преподавателей школы, три недели интенсивной научно-исследовательской работы — отличный задел на будущее, о котором многие ребята задумываются уже сейчас. В их планах — новые проекты в Центрах детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом Андрея Мельниченко в рамках «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Занятия в них начнутся в сентябре.