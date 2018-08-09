Великий Новгород, 9 августа, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В модернизацию теплового хозяйства Великого Новгорода власти города изначально просили вложить 5 млрд рублей — в 2,5 раза больше той суммы, на которую в 2016 году было заключено концессионное соглашение с ООО «ТК Новгородская». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании пресс-клуба, организованном Новгородским областным отделением Союза журналистов России, заявил заместитель генерального директора ООО «ТК Новгородская» Юрий Маланин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Он также подчеркнул, что перед заключением концессионного соглашения в компании полагали, что ситуация с тепловым хозяйством в Великом Новгороде лучше.

«Я считаю, что город обалденно выиграл с этой концессией. 25 лет — желает или не желает ТК «Новгородская» — она должна поддерживать всё имущество в рабочем состоянии, но 25 лет та труба, что передана в концессию, не проработает точно. Через 7−8 лет мы должны будем приступить к замене этой трубы, но уже за свой счёт, а не за счёт тарифа для населения», — пояснил Маланин.

По его словам, концессионное соглашение было заключено на меньшую сумму — 1 млрд 998 млн рублей — чтобы и у населения была возможность платить за выросший тариф на услуги теплоснабжения, и чтобы тепловое хозяйство города оставалось в рабочем состоянии.

«Было принято решение оставить модернизацию только тех котельных, где возникают риски технологических сбоев», — пояснил он.

По словам Маланина, в ходе ревизии концессионного соглашения программа модернизации корректируется: так, например, после обследования 18 тепловых пунктов было принято решение сэкономить 360 млн рублей на их модернизацию, предусмотренные в соглашении (компания проведёт их ремонты за свой счёт, не привлекая средства инвесторов), но эти деньги направить на модернизацию ещё четырёх котельных, находящихся в зоне риска.

По итогам работы концессионера, рассчитанной на 25 лет, ситуацию с тепловым хозяйством Великого Новгорода обещают кардинально улучшить. В качестве примера власти Новгородской области приводят город Сольцы, где после строительства новых блок-модульных газовых котельных тариф для населения на теплоснабжение в итоге снизился на 23%, а для юридических лиц — почти на 50%.

«Что из себя представляло собой тепловое хозяйство в Сольцах: мазутная котельная и угольные котельные. Качество услуги зависело от чего? Кочегар может заснуть, кочегар может выпить — человеческий фактор. Что касается сетей, были ситуации, когда главе района лично приходилось ходить по сетям и искать утечку. Компания «Нордэнерго» построила блок-модульные газовые котельные, себестоимость тепла стала меньше (газ стоит дешевле, чем мазут или уголь), но тариф был высоким — компании нужно было вернуть инвестиции. После их возврата осенью 2017 года тариф снизился. Сейчас в Сольцах тариф для населения на услуги теплоснабжения равен экономически обоснованному, никаких дотаций из бюджета региона нет. Мы считаем, что этот опыт положительный, но когда был тариф повышен, возмущения, конечно, было много — были и письма, и жалобы, и много негатива», — рассказал заместитель председателя комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области Виталий Павленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2018 года в Великом Новгороде рост тарифа на теплоснобжение основного поставщика этой услуги — ТК «Новгородская» — самый высокий в регионе, он составил 12,3% на отопление и 11,2% — на горячую воду. Повышение вызвано, в том числе, условиями концессионного соглашения и, как уверяют власти, в таком размере это — единоразовое повышение. В последующие годы темп роста тарифа будет ниже (в 2019 году — 6,35%, в 2020 — 6,45%, в 2021 — 6,35%), а после возврата концессионером инвестиционных средств снизится до величин ниже инфляции (утверждённый темп роста тарифа на 2022 год — 3,65%, в 2023 году— 0,47%, в 2024 году— 0,23%). В Великом Новгороде не одна теплоснабжающая организация, новые микрорайоны обслуживают другие компании — в этих районах тариф на услуги теплоснабжения вырос не столь значительно.

Напомним, что против передачи в концессию муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» выступали оппозиционные депутаты думы Великого Новгорода.

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Мэр города Юрий Бобрышев заявлял, что к концессии привела тарифная политика региональных властей, которые годами удерживали тариф на услуги МУП «Теплоэнерго» на предельно низком уровне. Сейчас, по условиям концессионного соглашения, помимо программы модернизации объектов теплового хозяйства региона, организация-концессионер должна выплачивать в бюджет города по 70 млн рублей ежегодно. Кроме того, условием концессионного соглашения стала реструктуризация долгов муниципального «Теплоэнерго» за газ.