Воронеж, 9 августа, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Три миллиона тонн зерна собрано хозяйствами Воронежской области по данным на 9 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Более 100 тыс. тонн зерна собрали 12 муниципальных районов области — Аннинский, Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Калачеевский, Кантемировский, Павловский, Панинский, Россошанский, Семилукский, Таловский и Эртильский.

Всего обмолочено зерновых и зернобобовых культур — 978,2 тыс. га, или 67% к площади уборки (1456,6 тыс. га). Урожайность составляет в среднем 31 центнера с гектара. Самая высокая урожайность — 44,1 центнера с гектара — в Хохольском районе. Более 40 ц/га урожайность составила в Лискинском, Новоусманском, Нижнедевицком, Острогожском, Рамонском, Репьевском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году уборка зерновых началась чуть позже обычного. Первый миллион тонн зерна аграрии собрали в конце июля. Всего в этому году в регионе планируется собрать урожай на уровне четырех миллионов тонн зерна.

В 2017 году в Воронежской области был зафиксирован рекордный урожай — было получено 5,7 млн тонн зерновых.