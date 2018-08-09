Москва, 9 августа, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Правительство РФ предлагает бороться с иностранным влиянием методами, это влияние сохраняющими, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 9 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что нынешняя нестабильность на рынках РФ связана с новостью о новых антироссийских санкциях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Следуя логике Силуанова, можно прийти к несколько парадоксальным заключениям, — отметил Григорьев. — С одной стороны, министр признаёт, что нестабильность отечественной экономики связана с внешними факторами, недружественным поведением других стран».

По мнению эксперта, казалось бы, в таком случае решение оказывается на поверхности — необходимо стремиться к максимальной независимости, обеспечивать себя современными технологиями, специалистами, активно развивать внутренний рынок, заменять дорожающий на фоне санкций импорт собственным производством.

«Но ведь против всего этого как раз и выступает правительство, членом которого является Силуанов! — отметил Григорьев. — Все надежды на улучшение ситуации связываются исключительно с внешними факторами вроде повышения цен на экспортные российские продукты, частный сектор душат новыми налогами и ограничениями, а социальные расходы максимально сокращаются и объявляются «избыточными».

Иными словами, как подытожил Григорьев, бороться с иностранным влиянием предлагается методами, это влияние в лучшем случае сохраняющими, но никак не ликвидирующими.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, сказанным им 9 августа журналистам, нынешняя нестабильность на российских рынках происходит на фоне сведений о возможном введении властями США нового пакета антироссийских санкций.

В то же время чиновник заверил, что у правительства страны и у Банка России есть в наличии все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности.