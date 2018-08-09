Челябинск, 9 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. В Челябинске суд огласил приговор бывшему руководителю областного управления ФНС Александру Путину и депутату городской думы Сергею Новожилову. Первый признан виновным в превышении должностных полномочий, а второй — в пособничестве этому преступлению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

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В суде было установлено, что в 2010—2014 годах ремонтные работы на объектах УФНС и в его подразделениях по региону выполнялись коммерческими организациями, которые были подконтрольны одному из подсудимых. Это повлекло за собой то, что интересы других участников размещения заказов на работы оказались нарушены. Кроме того, были выполнены не все оплаченные работы.

Суд приговорил Александра Путина к трём года колонии общего режима. Сергей Новожилов получил два года и восемь месяцев колонии.

Напомним, оба были задержаны в октябре 2014 года. Своей вины они не признали.