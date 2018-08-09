Москва, 9 августа, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии поставили задачу перестать быть дотационным регионом. Стать самодостаточной республикой они планируют к 2030 году. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 9 августа в Москве, заявил глава республики Вячеслав Битаров.

Kremlin.ru Вячеслав Битаров и Владимир Путин

По его словам, ликвидировать зависимость от вливаний из федерального бюджета поможет стратегия социально-экономического развития республики до 2030 года. Она разработана совместно с Леонтьевским центром Санкт-Петербурга после полутора лет анализа внутренних ресурсов республики и целевых ресурсов.

Как отметил Битаров, задача, которую ставит перед собой правительство РСО-Алании — амбициозная. До 2030 года ликвидировать дотационность республики. И положительная динамика уже есть. Этот показатель уже снижен на 5%, и в 2018 году эта положительная динамика продолжится, заверил глава Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM глава Северной Осетии на встрече с президентом РФ 9 августа рассказал об общественно-политической ситуации и социально-экономическом развитии республики.

Напомним, Северная Осетия вошла в число десяти субъектов РФ с наименьшим объемом доходов. В бюджете республики на 2018 год запланирован доход в сумме около 24 млрд рублей. Госдолг республики в конце 2017 года превысил 10 млрд рублей. На 1 января 2019 год верхний предел госдолга запланирован на уровне 9 млрд рублей. Средства, получаемые из федерального бюджета по разделу «Безвозмездные поступления», должны были составить в 2018 году 13 млрд рублей.