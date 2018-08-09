Москва, 9 августа, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Действия Североатлантического альянса в Прибалтике превращают некогда спокойный регион в зону опасных рисков, что подтверждает последний инцидент с потерей боевой ракеты в небе над Эстонией, заявила 9 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Опасная зона

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила о неоднократных предупреждениях Москвы о том, что НАТО является бесполезным блоком.

«Всё было бы очень, наверное, комично, если бы не было столь трагично. Военная активность НАТО вблизи российских границ под надуманным предлогом защиты от некой мифической российской угрозы дает нам основания для беспокойства», — сказала Мария Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула, что «по инициативе именно Североатлантического альянса некогда спокойный в военном отношении балтийский регион превращается в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами. Хорошо, что обошлось без жертв и на пути ракеты не оказался, например, пассажирский самолет».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в небе над Эстонией истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке произвел пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM в неизвестном для пилота направлении.

Ракета до сих пор не найдена. Место ее падения определено лишь приблизительно.