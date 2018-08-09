Новосибирск, 9 августа, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новосибирской области приобретает 33 металлических шкафа для хранения документации во время проведения выборов губернатора региона. Это следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, где избирком размещал тендер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На шкафы избирком готов был потратить почти 247 тысяч рублей (246 664 рубля). К товару предъявлялись следующие требования: светло-серый структурированный цвет, изготовленный из стали, дверь на внутренних петлях, на двери сувальдный замок.

Поступило четыре заявки, одна из которых была отклонена. Победителем же стало ООО «Арго-Комплект», предложившее самую низкую стоимость — 178,2 тыс. рублей.

Металлические шкафы поставщик должен будет доставить в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта по адресам расположения территориальных избирательных комиссий.

Отметим, что согласно ЕГРЮЛ, компания «Арго-Комплект» зарегистрирована 20 марта 2015 года. Директор — Вячеслав Феденков, учредитель — Валерий Ишин. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Компания занимается розничной торговлей металлических и неметаллических конструкций в специализированных магазинах.

Вячеслав Феденков, помимо «Арго-Комплект», числится руководителем ещё двух компаний — ООО «Арго» и ООО «Дверной двор», которые ранее были ликвидированы. Валерий Ишин — учредителем ликвидированного «Арго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Назначены они после отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. В тот же день врио главы региона был назначен Андрей Травников (экс-мэр Вологды).

Ранее избирательная комиссия Новосибирская область зарегистрировала в качестве кандидатов на выборах губернатора АнатолияКубанова («Справедливая Россия»), ГеоргияМихайлова («Народный Альянс»), ДмитрияСавельева (ЛДПР) и Андрея Травникова («Единая Россия»).