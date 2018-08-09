Шадринск, Курганская область, 9 августа, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Шадринская школьница, расстрелявшая из пневматического пистолета своих одноклассников в марте 2018 года, продолжит обучение в специальном учреждении закрытого типа. Там она проведёт два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Шадринского суда.

Цитата из т/с «Школа». Реж. Валерия Гай Германика. 2010. Россия Школьница с оружием

Напомним, инцидент произошёл 21 марта 2018 года в школе № 15 города Шадринска. Ученица седьмого класса расстреляла семерых соучеников из пневматического пистолета. Потерпевшие получили синяки и ссадины. В инциденте на стороне стрелявшей приняли участие ещё две девочки: двоюродная сестра и одноклассница. В отношении них в ближайшее время в суде будут рассмотрены административные дела.

Напомним, после происшествия в Шадринск приехала детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова. Был поднят пласт проблем нехватки психологов в школах Курганской области, недостаточная работа педколлектива в учебном учреждении, где произошёл инцидент. После проверок директору школы пришлось уволиться.